Саратовские «Валдаи» прошли за сезон свыше 78 тысяч километров по Волге

Скоростные теплоходы «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» завершили свой первый сезон в Саратовской области, преодолев в общей сложности 78 228 километров.

Для наглядности, как отмечается в Telegram-канале «Валдай Саратов», это расстояние сопоставимо с 22 путешествиями по всей Волге от истока до устья.

Успешный запуск и работа судов стали возможны благодаря личной поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который курировал развитие скоростных пассажирских перевозок в регионе.

Напомним, что сезон работы «Валдаев» уже закрыт в связи с наступлением зимнего периода.

Наталья Мерайеф