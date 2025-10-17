Бывших арендаторов Горпарка в Саратове обвинили в наглости

В Саратовской области власти подняли вопрос о проблемной приватизации общественных объектов.

В Саратовской областной думе заявили о проблеме с приватизацией общественных территорий. Как отметил председатель парламента Алексей Антонов, многие объекты, переданные в частные руки, сейчас заброшены, не используются и перекрывают доступ в популярные общественные места.

В качестве примеров он привел объекты в Городском парке Саратова, где теннисный корт, бассейн и освещение до сих пор находятся в частной собственности, что вызывает конфликты между муниципалитетом и владельцами. Также в списке проблемных объектов — речной вокзал, неработающие теннисные корты в Детском парке и на 5-й Дачной, ДК «Строитель» в Энгельсе и несколько бывших кинотеатров.

По словам Антонова, сложившаяся ситуация лишает жителей региона доступа к важной городской инфраструктуре.

Наталья Мерайеф