Потомков Михалкова пригласят в названную в честь поэта библиотеку Петровска

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова посетила новую модельную библиотеку в Петровске, открытую в сентябре 2025 года.

Глава района Максим Калядин отметил, что за первый месяц учреждение уже приняло более тысячи юных читателей и стало центром детского досуга.

Библиотека, носящая имя Сергея Михалкова, предлагает не только книги, но и кружки по интересам.

Чиновница поддержала инициативу местных жителей пригласить в Петровск кого-либо из семьи автора знаменитого «Дяди Степы», чтобы показать обновлённое пространство и провести совместное мероприятие.

Ольга Сергеева