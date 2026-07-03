Бывший глава саратовского минздрава Олег Костин получил новую должность в Москве

Экс-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин назначен на должность главного врача ГБУЗ Московской области «Ступинская клиническая больница».

Сегодня он был официально представлен коллективу медицинского учреждения в качестве нового руководителя.

До этого назначения, начиная с июля 2025 года, Костин занимал пост главврача ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная клиническая больница».

В должности министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин проработал с мая 2020 года (сначала две недели в статусе исполняющего обязанности), сменив Наталью Мазину. С февраля по октябрь 2022 года он совмещал министерский пост с должностью заместителя председателя регионального правительства. Непосредственно перед переходом в правительство региона три недели работал главным врачом перинатального центра Саратова, занимаясь его перепрофилированием под ковидный госпиталь. До этого, на протяжении 18 лет — с 2001 по октябрь 2019 года — возглавлял городскую больницу №9 города Саратова.

Олег Костин является заслуженным врачом Российской Федерации и имеет специальность хирурга. Свой министерский пост он покинул в июне позапрошлого года.

Ольга Сергеева