Саратовских водителей начали штрафовать в очередях на АЗС

В Саратовской области водителей начали штрафовать за нарушения правил остановки и стоянки прямо в очередях на автозаправках, возникших из-за дефицита топлива.

С жалобами на получение квитанций автомобилисты обратились в облдуму.

Отмечается, что машины вынужденно занимают обочины и полосы движения, ожидая заправки. Депутаты направили официальный запрос в региональное МВД с просьбой разобраться в ситуации.

На проблему обратили внимание и федеральные власти: комитет Госдумы по транспорту заявил о готовности инициировать временную отмену подобных штрафов до разрешения топливного кризиса (предположительно до сентября-октября), если жалобы подтвердятся.

Пока же водители продолжают получать штрафы, а профильные ведомства обсуждают возможность введения моратория на наказания в сложившейся форс-мажорной ситуации.

Ольга Сергеева