Бывший саратовский министр Наталья Линдигрин устроилась в «Табакерку»

Наталья Линдигрин, ранее занимавшая пост министра информации и печати Саратовской области, получила назначение на должность заместителя художественного руководителя МХТ имени Олега Табакова.

В зону её ответственности войдут вопросы стратегических коммуникаций и PR-деятельности.

В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Машков, получивший это назначение в 2018 году. Линдигрин обладает значительным опытом в медийной сфере: с 2013 по 2017 год она руководила саратовским министерством информации, а после переезда в столицу занимала руководящие позиции в коммуникационном агентстве КРОС и возглавляла Автономную некоммерческую организацию «Институт региональных проблем».