За поимку двух саратовцев ФБР объявило вознаграждение в 11 млн долларов

Американское ФБР объявило вознаграждение в $11 млн за информацию о россиянах Амине и Тимуре Стигал.

Их обвиняют в кибератаках на украинские госресурсы и объекты западных стран, а также в торговле данными карт американцев.

«Известия» выяснили, что семья проживает в Саратове и отрицает все обвинения.

Амин заявил, что не обладает навыками хакера, а Тимур предположил, что его сын стал жертвой охоты спецслужб. Сам Тимур признал, что ранее участвовал в операциях против иностранных спецслужб, анализируя утечки данных.