Бывший заместитель министра спорта региона останется в СИЗО

Фрунзенский районный суд Саратова продлил срок содержания под стражей экс-заместителя министра молодежной политики и спорта области Андрея Абрашина.

Решение о продлении ареста до 6 ноября вынесла судья Елена Марьина.

Напомним, что в конце июня в подведомственном Абрашину учреждении «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» прошли оперативные мероприятия. Бывший чиновник был арестован по уголовному делу о мошенничестве и продолжает находиться в СИЗО после того, как областной суд оставил его жалобу без удовлетворения.

В настоящее время Абрашин занимает должность директора спортивной школы «Центральная» в Энгельсе.

Наталья Мерайеф