Пассажирка «Газели» пострадала вечером в аварии на трассе в Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области вечером 12 октября зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Согласно информации ГАИ, авария произошла в 21:10 неподалеку от поселка Возрождение.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель микроавтобуса «Газель» совершил столкновение с припаркованным транспортным средством.

В результате инцидента пассажирка автомобиля (1970 г.р.) получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ольга Сергеева