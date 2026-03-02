Бывший завод Bosch в Энгельсе сменил собственника на «Е1 Групп» в феврале-2026

Энгельсский завод экс-Bosch наращивает ассортимент: в апреле стартует выпуск новых машин.

Предприятие в Энгельсе, доставшееся России после ухода Bosch, продолжает развиваться под крылом нового инвестора. С конца февраля 2026 года завод перешел в собственность холдинга «Е1 Групп», сменив прежних владельцев в лице S8 Capital и «Севергрупп».

Производство не стоит на месте: сегодня коллектив из 210 человек выпускает продукцию под локальным брендом «Энгельс». Это 16 моделей популярных болгарок и две модели дрелей. Следующий шаг — старт производства шлифовальных машин, который запланирован на апрель. В связи с расширением модельного ряда компания рассматривает возможность увеличения штата сотрудников.

Напомним, история завода берет новый отсчет после ухода немецкого гиганта в 2022 году. Теперь он полностью интегрирован в российскую промышленность.

