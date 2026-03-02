С 1 марта для саратовцев изменились сроки и порядок оплаты вывоза мусора

Саратовцам дали больше времени на оплату вывоза мусора: новые сроки с 1 марта.

Жителей Саратовской области ждут изменения в расчетах за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор «Ситиматик» сообщил о корректировке платежного календаря: теперь у потребителей есть дополнительное время для оплаты.

Согласно новым правилам, внести плату за вывезенный мусор необходимо до 15-го числа месяца, который наступает за отчетным. Ранее этот срок был на пять дней короче.

Кроме того, скорректирован и график выставления счетов. Коммунальщики обязаны направлять платежные документы до 5-го числа. При этом в цифровых сервисах, включая ГИС ЖКХ и приложения банков, квитанции доступны уже с первого дня месяца. Что касается традиционных бумажных квитанций, то их доставка по-прежнему может варьироваться в зависимости от графика работы «Почты России».

Регоператор рекомендует жителям активнее пользоваться онлайн-каналами: оплатить услугу можно через личный кабинет на сайте, по QR-коду в мобильном приложении или в почтовых отделениях. Для вопросов по начислениям работает горячая линия.

Ольга Сергеева