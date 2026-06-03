Бывшим саратовским министрам Шихалову и Пожарову грозит 8 и 9 лет «строгача» со штрафом

В Саратове завершается судебный процесс над бывшими министрами и топ-менеджерами оборонного предприятия Максимом Шихаловым и Владимиром Пожаровым.

Напомним, оба обвиняются в растрате и мошенничестве. Гособвинение запросило для них 8 и 9 лет колонии строгого режима, а также штрафы в размере 900 тысяч рублей каждому. Суд также может лишить их права занимать управленческие должности на 2,5 года.

Шихалов обвиняется в двух эпизодах растраты, а Пожаров — в одном эпизоде растраты и трех эпизодах мошенничества с зарплатами. Оба совершили преступления, работая в Конструкторском бюро промышленной автоматики.

Судебные разбирательства начались в декабре 2025 года.

Ольга Сергеева