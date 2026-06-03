Власти Саратовской области приступят к строительству Парка покорителей космоса

Региона начинает строительство второй очереди парка имени Ю.А. Гагарина.

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди музейно-выставочного и рекреационного пространства в Саратовской области, расположенного рядом с местом приземления Юрия Гагарина. Новый парк будет занимать площадь более 286 тыс. квадратных метров.

В рамках второй очереди планируется построить павильон «Станция «Восток-1», который станет двухэтажным и включит иммерсивный кинотеатр, зоны для мастер-классов и экспонаты от «Роскосмоса». Также будут созданы выставочные и рекреационные зоны, образовательные площадки и объекты для семейного отдыха. Около 30 тыс. квадратных метров отведут под озеленение.

Проект реализуется при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина и президента Владимира Путина. В 2022 году мемориальный комплекс получил федеральный статус и стал важной точкой притяжения для жителей и туристов региона. Заказчик проекта воспользовался постановлением Правительства РФ № 717 для минимизации рисков и более детальной проработки проекта.

Ольга Сергеева