Cаратовцам сообщили прогноз геомагнитной обстановки на Земле

Геомагнитное поле Земли 25 января стабильно.

По прогнозам специалистов, вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 12%. Шансы на абсолютно спокойную обстановку оцениваются в 68%.

В течение суток уровень геомагнитной активности (планетарный индекс Kp) будет колебаться от 1 до 3, что соответствует минимальному, «фоновому» уровню по шкале NOAA. Максимальное значение ожидается утром, а к вечеру активность снизится. Среднесуточный индекс Ap прогнозируется на отметке 5 нТл, что подтверждает отсутствие значительных возмущений магнитосферы.

Алиса Эай