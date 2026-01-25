В Энгельсском районе из-за аномальных морозов отменили уроки для всех школьников 26 января

В понедельник 26 января 2026 года школьники с 1 по 11 класс в Энгельсском районе не пойдут на занятия из-за сильных морозов.

Решение распространяется на все школы и учреждения допобразования.

Педагоги будут работать в обычном режиме, а для детей, которых не с кем оставить, организуют занятия в школах.

По той же причине — из-за низких температур — 26 января отменены занятия в школах Саратова и Вольского, Балаковского, а также Ртищевского районов области.

Напомним, в понедельник утром синоптики прогнозируют в регионе до -31 градуса.

Ольга Сергеева