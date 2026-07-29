«Черный стендап» с «Анной» стоил саратовцу 49 тысяч

Житель Волжского района создал анкету для знакомств и быстро получил сообщение от девушки по имени Анна.

Анна предложила молодому человеку сходить на «Черный стендап» и прислала ссылку для оплаты билетов. Парень перешёл на сайт, ввёл реквизиты карты, но платёж не прошёл. Тогда в дело вступила фальшивая служба поддержки: под видом возврата денег и компенсации за сбой сайта у юноши выманили 49 тысяч рублей.

После этого собеседница перестала отвечать. Парень обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ). Полицейские ищут злоумышленников.

Ольга Андреева