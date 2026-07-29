Саратовец украл бронежилет у сожителя своей жены

Ранее судимый муж сдал амуницию в комиссионку, пока хозяин был в командировке.

Житель Саратова отправился в колонию за кражу армейского снаряжения. 32-летний мужчина приехал в квартиру супруги в Шиханах, которую та сдавала военнослужащему. Командировочный жилец отсутствовал, и фигурант вынес сумку с бронежилетом «Мох». Вещь он тут же сдал в комиссионный магазин в Саратове, выручив деньги.

Ущерб для потерпевшего составил 45 тысяч рублей. На суде подсудимый признал вину и раскаялся. Ему назначили год колонии строгого режима и штраф. Приговор вступил в силу.

Ольга Андреева