Четыре человека пострадали в ДТП под Энгельсом

Сегодня в 15:45 у посёлка Пробуждение произошло столкновение автомобилей «Лада-2115» и «Фольксваген». По предварительным данным, за рулём «Лады» находился 29-летний водитель, а «Фольксваген» управлял 69-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры «Лады» — 69-летняя женщина и ребёнок (точный возраст девочки уточняется). Все четверо были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.