Ближайшие рейсы валдая «Юрий Гагарин» отменили из-за техобслуживания

В связи с необходимостью внепланового технического обслуживания рейсы «Юрия Гагарина», запланированные на ближайшую неделю, не состоятся.

—Специалисты приносят свои извинения и сделают все, чтобы закончить комплексное обслуживание судна раньше. Это очень важно для обеспечения безопасных речных перевозок, — пишут в телеграм-канале судна.

По поводу возврата билетов можно проконсультироваться по телефону +7 (8452) 24-62-22.

Также известно, что валдай «Петр Столыпин» продолжит курсировать согласно расписанию.