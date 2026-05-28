Сразу четыре пригородных поезда отменят в Саратовской области с 1 июня

С 1 июня 2026 года на маршруте Саратов-1 — Тарханы перестанут курсировать четыре электрички.

Это решение было принято Министерством транспорта региона.

В частности, отменяются следующие вечерние рейсы:

№6005: отправление из Саратова в 16:35, прибытие в Тарханы в 17:42;

№6006: отправление из Тарханов в 20:30, прибытие в Саратов в 21:41;

№6009: отправление из Саратова в 19:39, прибытие в Тарханы в 20:41;

№6010: отправление из Тарханов в 21:23, прибытие в Саратов в 22:26.

В министерстве уточнили, что электрички исключают из расписания по решению заказчика перевозок. На данный момент альтернативные варианты маршрута не анонсированы.

Ольга Сергеева