Саратовские льготники могут бесплатно получить необходимые лекарства

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков призвал федеральных льготников не отказываться от социального пакета в пользу денежной компенсации.

Он отметил, что ежегодно до 1 октября льготники могут вернуть себе право на получение лекарств, что особенно важно, так как сумма компенсации не покрывает реальные затраты на лечение.

Соцпакет гарантирует доступ к необходимым препаратам круглый год, включая лекарства для сопутствующих заболеваний. Поддержка доступна для инвалидов 1–3-й групп и детей-инвалидов.

Министр подчеркнул, что выбор между соцпакетом и денежной компенсацией должен основываться на состоянии здоровья и стоимости необходимых препаратов, так как «те средства, которые вы получите, никогда не смогут заменить объём предоставляемых государством лекарств».

Ольга Сергеева