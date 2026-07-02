Четыре жителя региона геройски погибли в ходе СВО

В Саратовской области простились с участниками специальной военной операции.
Власти нескольких районов региона подтвердили гибель местных жителей на фронте.
Администрация Энгельсского района сообщила о гибели Дениса Винтулькина и Дмитрия Жирнова. Губернатор выразил глубокие соболезнования их семьям, отметив, что они встали на защиту рубежей и исполнили свой долг до конца.
Из администрации Базарно-Карабулакского района поступила информация о Владимире Андрееве. Подробности биографий этих бойцов не раскрываются.
О Михаиле Ускове рассказали представители администрации Балашовского района. Известно, что он родился 13 октября 1964 года в селе Искра Балашовского района. Михаил проходил службу по контракту.
Церемонии прощания и похороны погибших военнослужащих назначены на сегодняшний день. Жители региона склоняют головы перед светлой памятью земляков, проявивших истинный патриотизм и преданность Родине.
Ольга Сергеева