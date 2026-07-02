В Аткарске построят современный яйцесклад за 60 млн рублей

На Аткарской птицефабрике в Саратовской области завершается реализация крупного инвестиционного проекта по автоматизации производства.

Его стоимость оценивается в 60 миллионов рублей.

Уже построено основное помещение яйцесклада, внесен аванс за оборудование и ведутся подготовительные работы к монтажу автоматической системы яйцесбора и сортировочной машины. В ближайшее время ожидается поставка техники для пусконаладки.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован до конца года, что позволит предприятию выйти на полную мощность уже в следующем квартале. Продукция фабрики поставляется не только по городам региона, но и в Волгоград, Самару, Тольятти, Пензу и Кузнецк.

Зампред правительства — министр сельского хозяйства области Василий Котов подчеркнул, что автоматизация соответствует задачам повышения производительности труда, поставленным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ольга Сергеева