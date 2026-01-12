Чиновники не заплатили 4,6 млн за ремонт дороги по госконтракту у саратовского поселка

Прокуратура Саратовской области добилась погашения задолженности администрацией Самойловского района.

Основанием для вмешательства надзорного органа стал неисполненный контракт на ремонт дорожного покрытия.

Как сообщили в ведомстве, в июне прошлого года местные власти заключили соглашение с подрядчиком на асфальтирование подъезда к посёлку Тульский. Работы были выполнены в полном объёме, однако заказчик не произвёл оплату, и долг достиг 4,6 млн рублей.

Только после представления, вынесенного прокурором главе района Михаилу Мельникову, средства были перечислены исполнителю.

Дополнительно по итогам проверки было инициировано административное производство по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (несвоевременная оплата по контракту). Санкция данной статьи предусматривает штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Конкретные лица, которые будут привлечены к ответственности, пока не названы.

Ольга Сергеева