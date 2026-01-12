Жители Саратова оценили уборку дорог и тротуаров в снегопад

Саратовцы рассказали, как оценивают чистоту городских улиц после обильных снегопадов.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды в регионе работает более 1500 единиц уборочной техники. Журналисты ТГ-канал «Время Саратовское» опросили горожан, чтобы узнать их мнение о результатах этой работы.

По словам саратовцев, коммунальные службы прикладывают усилия, но непрекращающиеся осадки усложняют поддержание дорог в чистоте.

«Техника работает, но из-за погоды всё равно тяжело, особенно на тротуарах», — отметили участники опроса.

Ольга Сергеева