Чиновники разъяснили саратовцам, кому полагаются субсидии при оплате услуг ЖКХ

В Саратовской области разъяснили правила получения субсидий на оплату жилищных услуг.

Министерство труда и социальной защиты региона уточнило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

Как сообщили в ведомстве, рассчитывать на поддержку могут граждане с невысоким уровнем дохода. Для этого не требуется наличие льготного статуса — субсидия доступна любому, кто попадает под критерии нуждаемости.

Выплата позволяет компенсировать часть расходов на ЖКУ. Она назначается в ситуации, когда ежемесячные платежи за коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Ольга Сергеева