Здание первого женского училища в Саратове признали памятником

Дом первого женского училища в Саратове получил статус памятника культуры.

Региональный комитет культурного наследия сообщил о признании объекта культурного наследия местного значения. Речь идет о здании на улице Мичурина, 148 (литера А), внесенном в реестр как «Дом, в котором размещалось первое женское училище всех сословий».

В 1859 году в Саратове открылось «Училище для приходящих девиц ведомства Императрицы Марии». Оно располагалось в доме купца Василия Мамина. Училище, а затем гимназия находились здесь до января 1863 года. В советское время здание использовалось как жилое, сейчас оно расселено.

Комитет также утвердил границы территории и предмет охраны. Среди особенностей — горизонтальное членение фасада, отделка гладкой штукатуркой, оконные проемы с лучковым и арочным завершением, а также профилированные наличники.

Ольга Сергеева