Чиновники в Саратовской области считают диких животных

В Саратовской области за пять лет поголовье лосей выросло на 2 тысячи.

Численность диких животных в регионе демонстрирует устойчивый рост, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов в ходе прямого эфира.

По словам главы ведомства, за последние пять лет популяция лосей увеличилась на 2 тысячи особей и достигла 7,3 тысячи. Количество благородных оленей приросло примерно на 800, пятнистых оленей — на полторы тысячи. Наиболее заметный рост зафиксирован у косуль: их стало больше на 8 тысяч.

«Это свидетельствует о позитивной тенденции, которая повышает уровень удовлетворенности среди охотников. Увеличение популяции животных обеспечивает больше возможностей и, соответственно, больше удовольствия от охотничьего промысла», — отметил Гаврилов.

Всего на территории области обитает свыше 1,9 тысячи видов диких животных.

В настоящее время в регионе проходит ежегодный зимний подсчет численности. Он стартовал 15 января и продлится до 15 марта. После завершения полевых работ данные обработают. Полная статистика по количеству диких животных будет сформирована до 15 мая.

Ольга Сергеева