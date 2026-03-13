Саратовцев предупредили о затяжных магнитных бурях в марте

На Землю надвигается магнитная буря из-за гигантского разлома на Солнце.

Планета окажется под воздействием солнечного ветра, вызванного корональной дырой необычной формы. Об этом предупреждают ученые Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Корональная дыра, ставшая источником возмущений, напоминает гигантский разлом от южного до северного полюса Солнца. Месяц назад это же образование уже проходило по солнечному диску, и тогда его форма ассоциировалась с драконом. Тогда разлом вызвал магнитные бури среднего уровня G1-G2.

«Так как структура не сильно изменилась, в марте можно ожидать схожий уровень бурь. Модели показывают их возможность уже сегодня ближе к полуночи», — отмечают астрономы.

В случае подтверждения прогноза возрастает вероятность ярких полярных сияний. Пока признаков роста скорости солнечного ветра не зафиксировано, ученые обещают сообщить об изменениях ситуации.

Ольга Сергеева