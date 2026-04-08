Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Саратовской области выросло на 14%



Учреждения среднего профессионального образования Саратовской области готовят нужных региональному рынку труда специалистов. Об этом по итогам отчета губернатора Романа Бусаргина о деятельности Правительства в 2025 году заявил депутат областной Думы Владимир Земсков.



«Прежде всего – это полное соответствие образовательных моделей в учреждениях СПО запросам предприятий. Такой подход обеспечивает подготовку специалистов, которые действительно востребованы на рынке труда», – сказал Земсков, возглавляющий Балаковский инженерно-технологический институт. Он отдельно отметил повышение доступности среднего профессионального образования: увеличение количества бюджетных мест на 14% и их стопроцентная заполняемость подтверждают высокий интерес со стороны абитуриентов и доверие к системе СПО.



«Не менее важно, что выпускники успешно трудоустраиваются по полученным специальностям. Это показатель качества подготовки и выстроенного взаимодействия между образовательными организациями и работодателями», – добавил Земсков.



Депутат Светлана Медведева обратила внимание на обновление материально-технической базы организаций. Она привела в пример Вольский технологический колледж, где 2025 году заработал образовательно-производственный кластер «Строительство – сектор экономики 64».



«Это имеет большое значение для развития профессионального образования и подготовки квалифицированных специалистов для строительной отрасли в Вольском районе и всей Саратовской области. В текущем году планируется еще и капитальный ремонт общежития Вольского технологического колледжа. Качественная подготовка кадров позволяет обеспечить предприятия квалифицированными специалистами, повысить уровень занятости молодёжи и укрепить экономический потенциал региона», – подчеркнула Светлана Медведева.