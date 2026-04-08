Студенческие семьи Саратовской области получат 200 тысяч за рождение ребенка

В регионе вступили в силу новые меры социальной поддержки для семей с детьми.

Об этом в ходе сегодняшнего отчёта перед депутатами областной думы сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Одним из нововведений стала единовременная выплата для так называемых студенческих семей. При рождении ребёнка такие родители-учащиеся получат из областного бюджета 200 тысяч рублей. Мера призвана поддержать молодые семьи, которые решили обзавестись потомством, продолжая при этом обучение.

Кроме того, расширен перечень льгот для многодетных семей. Теперь им доступна компенсация в размере 50% стоимости обучения детей. Важно, что ранее эта мера распространялась только на учреждения среднего профессионального образования. С текущего года её действие распространили и на высшие учебные заведения — вузы. Таким образом, родители с тремя и более детьми смогут существенно экономить на оплате учёбы в университетах.

Ольга Сергеева