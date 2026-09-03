Число предпринимателей младше 35 лет выросло на 18%

Число предпринимателей младше 35 лет среди клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с начала 2026 года выросло на 18% — сегодня они составляют пятую часть (22%) всех клиентов банка в статусе ИП.

Об этом на полях ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Мужчин среди молодых представителей СМБ вдвое больше, чем женщин, однако именно женщины стали чаще оформлять статус ИП: в 2026 году их прирост составил 20% против 17% у мужчин.

Больше всего молодых ИП работает в Москве и Московской области — на них приходится четверть клиентов этой категории. Среди остальных регионов лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Ставропольский край и Республика Татарстан.

В топ-5 направлений бизнеса предпринимателей «до 35» — торговля на маркетплейсах (13,5%), перевозки на легковом и грузовом транспорте (5%), строительство (4%), рестораны и доставка еды (3%), розничная торговля продуктами (3%).

«Для банка молодые предприниматели — стратегически значимый сегмент, и мы системно выстраиваем с ним работу — от открытия ИП и первых операций до масштабирования, выхода в новые ниши и на новые рынки», — отметил Руслан Еременко.

Среди банковских продуктов молодые ИП чаще всего пользуются эквайрингом, бизнес-картами и депозитами. Они также активно изучают образовательный контент банка: более трети пользователей платформы для предпринимателей ВТБ Ближе к делу младше 35 лет.