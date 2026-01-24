Число самозанятых граждан в Саратовской области выросло на 30% за 2025 год

Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых в Саратовской области, увеличилось почти на треть за прошлый год.

Их число составив около 189 тысяч человек. Совокупный доход этой категории с момента запуска специального налогового режима составил более 78 миллиардов рублей.

Наиболее востребованными сферами для работы остаются пассажирские и грузовые перевозки, услуги красоты и здоровья, информационные технологии, ремонтные работы, сдача недвижимости в аренду, а также продажа изделий, изготовленных своими руками.

Министр экономического развития региона Андрей Разборов подчеркнул, что этот налоговый режим даёт возможность десяткам тысяч жителей области легально превращать своё увлечение или профессию в источник дохода, полноценно интегрируясь в экономику региона.

Спецрежим для самозанятых действует с 2020 года. Он предполагает налоговую ставку в 4% при расчётах с физическими лицами и 6% — с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Упрощённый порядок учёта и льготные тарифы способствуют популяризации этой формы легального предпринимательства и росту доли официальных доходов в экономике.

