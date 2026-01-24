В Энгельсе завели дело на инженера после крупной аварии с отоплением в жилых домах

Административное дело в отношении главного инженера теплоснабжающей компании Энгельса возбуждено из-за отключения отопления в нескольких многоквартирных домах.

Об этом сообщает региональная прокуратура.

Поводом для прокурорской проверки стали жалобы жителей в социальных сетях, которые сообщали, что вынуждены находиться в квартирах в верхней одежде из-за отсутствия тепла. На ситуацию также обратили внимание региональное следственное управление и председатель СКР Александр Бастрыкин.

В ходе проверки установлено, что нормативы теплоснабжения и ГВС не соблюдались в шести жилых домах, обслуживаемых компанией ООО «Теплоресурс». К настоящему моменту организация провела ремонтные работы в котельной на ул. Ленинградской, и подача тепла восстановлена.

В отношении главного инженера «Теплоресурса» возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного порядка предоставления коммунальных услуг). Статья предусматривает предупреждение или штраф: для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей.

Алиса Эай