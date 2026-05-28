Число «портфельных» вакансий в Саратовской области выросло в 1,5 раза

Рынок труда Саратовской области переходит на проектную основу.
За последние четыре года популярность гибких форматов занятости выросла в полтора раза (на 47%), что свидетельствует о глобальном тренде на «портфельную» карьеру.
По данным аналитиков hh.ru, на сегодняшний день на платформе размещено свыше 7,8 тысячи вакансий с проектной и частичной занятостью. Это отражает не только спрос со стороны работодателей, но и готовность соискателей: 24% местных жителей готовы совмещать несколько проектов или источников дохода одновременно.
Тренд охватывает широкий спектр профессий — более 174 наименований. Наиболее значительный прирост готовности к гибкому графику показали консервативные отрасли:
- добыча сырья (+140%);
- сельское хозяйство (+139%);
- сфера обслуживания (+106%).
В то же время по количеству открытых вакансий абсолютными лидерами роста стали сегменты менеджмента (+800%), розничной торговли (+303%) и консалтинга (+300%). Эксперты объясняют это тем, что специалисты всё чаще отказываются от традиционной модели работы в пользу формирования собственного портфеля заказов, обеспечивая себе финансовую стабильность и независимость.
«Портфельная» занятость становится новой нормой для саратовских профессионалов.
Ольга Сергеева