В Саратовской области стабилизировались цены на бензин в мае

Цены на топливо в Саратовской области не показали роста.

Согласно данным Росстата, с 19 по 25 мая 2026 года в Саратовской области зафиксирован рост цен на автомобильное топливо. Средняя стоимость литра бензина увеличилась на один рубль, достигнув 65,43 рубля. При этом цена на бензин марки АИ-92 составила 63,03 рубля за литр, а цены на АИ-95 и АИ-98 остались без изменений — 67,83 и 92,88 рубля соответственно.

Наиболее заметный рост продемонстрировало дизельное топливо, которое подорожало на 15 копеек и теперь стоит 75,21 рубля за литр. В целом, по России цены на бензин выросли в 65 регионах, причем в некоторых из них увеличение составило 2,9%.

С начала мая в регионе наблюдается замедление темпов роста цен на горюче-смазочные материалы, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации на топливном рынке.

Саратовская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по уровню цен на топливо, что подчеркивает важность мониторинга данной ситуации для местных жителей и бизнеса.

Ольга Сергеева