Число жертв страшного ДТП в Красноармейском районе достигло шести человек

Сегодня утром в больнице скончались двое подростков, пострадавших в жуткой аварии на «волгоградской» трассе. 13-летний парень и 14-летняя девочка боролись за жизнь, но медикам не удалось их спасти.

Трагедия произошла вчера в полдень недалеко от поворота на село Золотое. Столкновение «Жигулей» и Hyundai Creta сразу унесло жизни четырех человек — троих взрослых и ребенка.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют причины страшного ДТП. По предварительным данным, один из водителей мог выехать на встречную полосу.

Это уже второе за неделю крупное ДТП с многочисленными жертвами в Саратовской области.