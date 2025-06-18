Жители Саратова пожаловались на сильно хлорированную воду

Жители улиц Рахова и Бахметевской второй день сталкиваются с проблемой: из кранов течёт вода с резким запахом хлора. Об этом очевидцы написали в редакцию интернет-издания «Новости Саратова».

«Из крана холодной воды идет жидкость, в которой больше хлора, чем воды. Мыть посуду сложно- щиплет глаза, сложно дышать. Что случилось с водой?» — задаются вопросом местные жители.

Причины повышенного содержания хлора все еще неизвестны. Жители надеются на скорейшее решение проблемы и нормализацию водоснабжения.