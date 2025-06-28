Что сделали саратовцы для Волги: эко-мероприятия

Прошедший день Волги саратовцы отметили по-разному. Однако особо значимыми мероприятиями стали экологические собрания.

Горожане добровольно приняли участие в очистке берегов и дна реки. Были проведены форумы, на которых обсуждалось состояние реки и её стратегическая важность для жителей Поволжья. Также в других регионах неравнодушные люди выпустили в Волгу мальков разных рыб.

Чтобы иметь в будущем столько природных ресурсов, сколько у нас есть сейчас, необходимо заботиться об экологии. Каждый может внести свой вклад в сохранение природы.

Фото: соцсети