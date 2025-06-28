Минпром сообщил о возможном запуске Саратовского авиационного завода

Власти Саратовской области прояснили ситуацию с перспективами авиастроения в регионе.

Согласно заявлению представителей минпромэнерго, исторический Саратовский авиазавод действительно прекратил работу ещё в 2012 году.

В текущем году в регионе зарегистрировано новое предприятие — «Саратовский завод авиационной техники». Как пояснили в ведомстве, сейчас идет разработка бизнес-плана. Рассматриваются варианты запуска производства. Основной фокус — на технику для малой авиации.

«Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами для определения наиболее эффективной модели организации производственного процесса», — добавили в министерстве.