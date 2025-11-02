Центр «Мой бизнес» открывает прием заявок на получение промокодов для рекламы

Саратовский центр «Мой бизнес» объявляет о старте программы поддержки для предпринимателей региона.

Участники смогут получить промокоды от сервиса «Яндекс Бизнес» на выгодных условиях:

10 000 рублей на рекламу при пополнении счета на 5 000 рублей;

20 000 рублей — при пополнении на 10 000 рублей.

Также предусмотрена помощь в запуске первой рекламной кампании.

Участие доступно для юридических лиц и ИП, не использовавших «Яндекс Бизнес» для рекламы в течение последнего года.

Заявки принимаются до 31 января 2026 года через специальную форму:

http://vk.cc/cQDYPb

Подробности акции и условия — по ссылке:

http://vk.cc/cQDZKE

Телефон для справок: 8 (800) 301-43-64.

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ольга Сергеева