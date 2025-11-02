Центр «Мой бизнес» открывает прием заявок на получение промокодов для рекламы

Саратовский центр «Мой бизнес» объявляет о старте программы поддержки для предпринимателей региона.
Участники смогут получить промокоды от сервиса «Яндекс Бизнес» на выгодных условиях:
10 000 рублей на рекламу при пополнении счета на 5 000 рублей;
20 000 рублей — при пополнении на 10 000 рублей.
Также предусмотрена помощь в запуске первой рекламной кампании.
Участие доступно для юридических лиц и ИП, не использовавших «Яндекс Бизнес» для рекламы в течение последнего года.
Заявки принимаются до 31 января 2026 года через специальную форму:
http://vk.cc/cQDYPb
Подробности акции и условия — по ссылке:
http://vk.cc/cQDZKE
Телефон для справок: 8 (800) 301-43-64.
Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ольга Сергеева