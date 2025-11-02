Директор медресе Саратова рассказал об истории Ислама на слете педагогов

Директор медресе «Шейх Саид», кандидат исторических наук Али-хазрат Хабибуллин принял участие в I слете регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, мероприятие проходило в конце октября 2025 года на базе учреждений министерства образования Саратовской области.

Форум собрал более 200 педагогов различных образовательных заведений. Участники мероприятия смогли обменяться опытом, обсудить проблемы преподавания, работу с различной категорией детей, вопросы воспитания и пр.

Али-хазрат Хабибуллин выступил на одной из секций слета с публичной лекцией на тему «Изучение истории традиционных религий в рамках истории нашего края». Директор медресе рассказал коллегам об становлении Ислама в Саратовской губернии с момента его принятия народами Волжской Булгарией в 922 году и Золотой Ордой — в 1313-м, о заселении края мусульманами, татарами башкирами и казахами, об истории мечетей и многом другом.

В завершении выступления Али-хазратом была продемонстрирована книга-альбом за его авторством «Мечети Саратовской области», выпущенная к 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии и содержащая фотографии всех мечетей региона с краткой аннотацией.

Стоит отметить, что организаторами мероприятия стали Саратовский областной институт развития образования совместно с Всероссийской Ассоциацией учителей истории и обществознания.

Али-хазрат Хабибуллин выразил благодарность лично руководителю проекта, заведующему кафедрой гуманитарного образования ГАУ ДПО «СОИРО» Владимиру Петровичу за подготовку и реализацию мероприятия.

Подготовила Наталья Мерайеф