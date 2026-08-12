Цены на гречку и рис в Саратовской области стали самыми доступными по России

Саратовская область вошла в тройку регионов с самым дешёвым рисом и возглавила рейтинг по гречке.

По данным Росстата, Саратовская область признана регионом с самой низкой ценой на гречневую крупу в России. Следом идут Волгоградская, Омская области, Удмуртия и Татарстан. Кроме того, Саратовская область вместе с Волгоградской и Тамбовской заняла третье место по минимальной стоимости шлифованного риса.



В Саратове за 60 рублей можно купить килограмм гречки и за 90 — 100 рублей килограмм риса.

Внутри ПФО регион также демонстрирует доступные цены: минимальные значения зафиксированы на баранину, замороженную рыбу, пшено, хлеб и яблоки. По доступности яблок область — на третьем месте в округе. Также дешевле соседей стоят капуста, картофель и лук.

Ольга Сергеева