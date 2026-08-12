Регоператор по обращению с ТКО передал в четыре района Саратова и области новые контейнеры

Саратовский регоператор по обращению с ТКО направил 20 новых контейнеров в разные населенные пункты области. Работа проводится в рамках развития инфраструктуры по вывозу твердых коммунальных отходов.

Наибольшее количество емкостей объемом 1,1 куб. было направлено в Перелюбский район — 10 шт. и Хвалынский район — 6 шт., еще 4 шт. передано Саратову.

Потребность каждого района в контейнерах оценивается совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии, а места расстановки новых баков определяют органы местного самоуправления.

Современные контейнеры изготовлены из термостойкого пластика, имеют аккуратный внешний вид, оборудованы герметичными крышками, которые предотвращают распространение запахов и защищают содержимое от осадков и доступа животных. Такие баки предназначены для мусоровозов с задней загрузкой. Этот вид спецтехники позволяет эффективно уплотнять отходы, тем самым увеличивая количество вывозимого за один рейс мусора.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» обязанность оснащения контейнерами мест накопления ТКО возложена на собственников площадок (управляющие организации или органы местного самоуправления). Региональные операторы по обращению с ТКО закупают и устанавливают в рамках 1% от валовой выручки и в соответствии с тарифными возможностями. При этом Саратовский филиал «Ситиматик» ежегодно приобретает емкости для ТКО, отвечающие всем санитарным требованиям, и передает их районным администрациям для установки на муниципальных площадках.