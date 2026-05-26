Цифровые технологии на страже леса: систему «Лесохранитель» расширят до 45 камер

Саратовская область продолжает внедрять высокие технологии для защиты лесов от пожаров. Как стало известно 17 февраля 2026 года, до конца года в регионе установят ещё пять комплексов видеомониторинга «Лесохранитель». Оборудование появится в Балтайском, Калининском, Красноармейском, Новобурасском и Романовском районах. Таким образом, общее количество камер кругового обзора в лесах области достигнет 45.

Каждая такая камера способна автоматически сканировать местность в радиусе до 30 километров, распознавать дым или открытое пламя и мгновенно передавать сигнал диспетчеру в региональный пункт управления. Время от возникновения возгорания до получения оповещения сокращается до нескольких секунд, что позволяет направить пожарные расчёты ещё до того, как огонь распространится на большие площади. По данным минприроды, в прошлом году благодаря «Лесохранителю» было обнаружено и потушено на ранней стадии более 70% лесных пожаров.

Кроме камер, в арсенале лесной охраны – беспилотные летательные аппараты, которые патрулируют труднодоступные участки. Всего в 2026 году на противопожарные мероприятия в лесах направлено 173 миллиона рублей. Экологи отмечают, что цифровизация – это единственный способ эффективно защищать миллионы гектаров леса при ограниченном количестве персонала. Жителей же по-прежнему просят не жечь сухую траву и немедленно сообщать о любом задымлении по номеру 112.