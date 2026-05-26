В Саратове появится пять новых парков и 17 скверов в 2026 году

Саратов продолжает реализацию амбициозной программы по созданию зелёных зон в жилых микрорайонах. В 2026 году на месте снесённых аварийных домов в городе появятся пять новых парков и 17 мини-скверов. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов на аппаратном совещании 8 мая. Парки будут заложены в Ленинском районе на улице Шехурдина, в Кировском – в микрорайонах «Звезда» и «Солнечный-2» (Соловьиная роща), в Волжском – в посёлке Юбилейный (парк Свободы), а также на улице Астраханской.

Мини-скверы появятся во всех районах города, включая Заводской и Октябрьский. Каждый объект пройдёт через общественные обсуждения: жители смогут предложить, какие деревья и кустарники высадить, где установить скамейки и детские площадки. Особое внимание уделяется дренажной системе и поливу, чтобы молодые насаждения не погибли в засушливое лето. Это продолжение работы прошлого года, когда в городе появилось 54 новые зелёные зоны.

По словам главы города, программа будет действовать и в дальнейшем. «Каждый снесённый аварийный дом – это потенциальный сквер или парк. Мы не просто убираем трущобы, мы создаём комфортную среду для жизни», – заявил Молчанов. Все работы планируется завершить до конца октября 2026 года, чтобы деревья успели укорениться до зимы. Горожане уже активно обсуждают в соцсетях, какие породы лучше высаживать – большинство голосует за клёны, липы и рябины.