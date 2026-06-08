Циклон принесет в Саратовскую область жару до +31 градуса к середине июня

В Саратовской области объявлен прогноз на неделю с рисками пожаров.

В ближайшие семь дней в регионе установится жаркая погода. Дневная температура воздуха будет достигать +31 градуса, при этом ожидаются локальные и непродолжительные осадки, а в ряде районов — грозовые явления.

Как сообщили в Гидрометцентре, погодные условия обусловлены влиянием циклона. Сочетание скудных дождей и стабильно растущих дневных температур приведёт к усилению рисков возникновения природных возгораний.

Днём прогнозируется от +25 до +31 градуса, ветер юго-западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью: от +13 до +18 градусов при скорости ветра 3–8 м/с.

Осадки вероятны локальные, кратковременные, возможны грозы в светлое и вечернее время.

Несмотря на жару, купальный сезон на Волге пока официально не открыт. Температура воды в реке составляет всего +17,4 градуса, что пока некомфортно для купания, однако показатель стремительно приближается к норме. Купаться можно при температуры воды в водоеме не менее +18 градусов. По прогнозам метеослужбы региона, такие значения ожидаются с 12 июня.

Ольга Сергеева