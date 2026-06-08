Саратовская область готова к пожароопасному периоду

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами Правительства, министрами и руководителями ведомств, а также главами районов.

В минувшую субботу, 6 июня, во всех муниципалитетах прошли личные приемы участников СВО и их близких. 135 человек обратились в этот день к главам районов. Большая часть вопросов касалась получения различных выплат, оформления юридических документов, прохождения медицинского обследования. Всего было озвучено около 170 обращений, каждое из которых взято под личный контроль профильными службами и ведомствами.

Обеспечение безопасности населенных пунктов в пожароопасный сезон стало также темой ПДС. По данным оперативных служб, в районах области завершены все превентивные мероприятия, везде созданы защитные минерализованные полосы, ведется ежедневный мониторинг обстановки, экстренные службы дежурят в усиленном режиме. Перед руководителями муниципалитетов стоит задача оперативно сообщать о любых нештатных ситуациях в лесах и в населенных пунктах.

«Обеспечение пожарной безопасности граждан — личная ответственность районных глав. С наступлением жаркой сухой погоды необходимо держать ситуацию на особом контроле. В этот период самое главное — слаженность действий всех профильных структур, поэтому на уровне муниципалитетов должно быть полное понимание обстановки, руководители должны отслеживать ее в ежедневном режиме», — обозначил глава региона.

Министерство дорожного хозяйства области на постоянной основе должно контролировать качество ремонта магистралей. Для этой работы будет задействована специализированная выездная лаборатория. Такую задачу обозначил губернатор перед руководством ведомства.

«Все процессы должны выполняться с соблюдением стандартов качества и сроков, установленных в контрактах. Перед министерством стоит задача регулярно проводить соответствующие контрольные мероприятия. Увеличивайте количество выездов вашей ведомственной лаборатории, не нужно ограничиваться лишь строительным контролем. В каждый муниципалитет, где сейчас ведется ремонт, необходимо осуществить выезд», — озвучил губернатор.

Бусаргин также обратил внимание специалистов на соблюдение сроков проведения ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения. Этот вопрос находится на особом контроле министерства ЖКХ и Госжилинспекции.

«Есть определенные нормативы, работайте с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, чтобы эти нормативы не были нарушены. Законодательством предусмотрены все механизмы для привлечения к ответственности, в том числе в виде денежных взысканий. Отдельная тема — взаимодействие с населением. Горячие линии, как и прежде, продолжают свою работу. Каждое поступившее обращение должно отрабатываться максимально оперативно», — цитирует Романа Бусаргина пресс-служба областного правительства.

Ольга Сергеева