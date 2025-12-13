Цитрамон и хлоргексидин: в Саратове уничтожили партии некачественных лекарств

В Саратовской области изъяли три партии некачественных лекарств.
Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Саратовской области подвела итоги проверок фармацевтического рынка во втором полугодии.
В ходе рейдов было проверено 512 наименований лекарственных препаратов. Нарушения были обнаружены в трёх популярных средствах:
«Цитрамон П» — несоответствие по количеству действующих веществ и наличие примесей;
«Хлоргексидина биглюконат» — несоответствие требованиям микробиологической чистоты;
«Дротаверин» — некорректная упаковка.
Вся некачественная продукция изъята из оборота и, по заявлению властей, уничтожена.
Ольга Сергеева