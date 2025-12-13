Нулевая видимость: в Саратовской области закрыли федеральные трассы в метель

Из-за мощной метели и шквального ветра 13 декабря на федеральных трассах Саратовской области введено масштабное ограничение движения.

На ключевых участках автодорог Р-228, А-298, Р-158 и подъезда к Саратову от трассы «Каспий» полностью прекращено движение. Ограничения, введённые с 13:30, будут действовать до особого распоряжения.

В министерстве дорожного хозяйства региона отметили, что местами видимость на дорогах близка к нулевой. Водителей настоятельно просят воздержаться от дальних поездок ввиду крайне сложной дорожной обстановки.

Ольга Сергеева